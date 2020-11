MOTOGP Viñales sortirà des del vuitè lloc al GP de Portugal amb una històrica «pole» per a Oliveira

? Miguel Oliveira (KTM) va fer ahir història després d'aconseguir la primera pole position d'un pilot de la seva nacionalitat a la categoria reina. Per postres, va fer-ho al Gran Premi de Portugal de MotoGP, en el circuit de Portimao. Oliveira va marcar un millor temps absolut d'1.38.892 amb el qual va aconseguir la primera posició per davant de Franco Morbidelli (Yamaha) i de Jack Miller (Ducati). Maverick Viñales (Yamaha) va ser el millor pilot espanyol, tot i acabar en el vuitè lloc. El de Roses va ser el primer a marcar un temps de referència amb 1.39.698, si bé en el següent gir l'hi va arrabassar Morbidelli amb una seqüència de tres voltes ràpides consecutives 1.39.245, després 1.39.141 i 1.38.936, secundat per dos pilots d'Honda, Calç Crutchlow, quart, i Stefan Bradl, sisè. Quartararo va acabar a la quarta posició. Mentre que el campió del món Joan Mir no va passar de la Q1 i avui sortirà vintè.