El Llagostera busca sumar la primera victòria a Lliga contra un Espanyol B en plena adaptació

La setmana que està travessant el Llagostera és d'allò més plàcida. Dilluns els blaugranes van rebre la notícia que s'enfrontarien a l'Espanyol a Copa del Rei, mentre dos dies després els homes d'Oriol Alsina superaven (2-1) l'UCAM Múrcia per classificar-se a la final de la Copa Federació gràcies a dos gols de Lucas Viale. Avui a les 12 del migdia es pot posar la cirereta al pastís amb una victòria contra el filial de l'equip blanc-i-blau i sumar, per fi, el primer triomf de la temporada després de conrear tres empats en les mateixes jornades disputades. «L'equip no està ansiós per no haver guanyat, les coses s'estan fent bé. Després d'haver jugat tots els partits que hem jugat puc dir que els jugadors tenen una gran acumulació de duels comptant Copa Catalunya, Copa del Rei i la Copa Federació. Tot i això, puc assegurar que competirem com sabem fer-ho», explicava l'entrenador blaugrana Oriol Alsina a la prèvia. L'Espanyol B ja va visitar el feu llagosterenc a pretemporada on va caure per 1-0. «Aquell enfrontament va ser el primer amistós que vam disputar. Tant de bo el resultat es repeteixi. Però no crec que transcurreixi de la mateixa manera. Som dos equips que hem canviat des d'aleshores», raonava Alsina.

El filial blanc-i-blau suma quatre punts a aquestes altures de la pel·lícula després d'haver guanyat un partit i d'haver-ne empatat un altre. Ja acumula fins a dues derrotes. Suma, per tant, un punt més que no pas el Llagostera. L'Espanyol B podrà comptar amb els cinc futbolistes de la seva plantilla que el passat divendres formaven part de la convocatòria del primer equip en el derbi amb el Girona a l'RCDE Stadium. Es tracta de Lozano, Carreras, Pujol, Nico i Omar. «Imagina't el nivell d'aquesta plantilla que molts jugadors tenen dinàmica de la primera plantilla. Tenen futbolistes de màxim nivell que poden marcar les diferències en qualsevol moment del partit», descrivia un Alsina que només té la baixa de Pau Juvanteny per lesió.