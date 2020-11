El Granada furga la ferida

El Bàsquet Girona continua el seu viacrucis en aquest inici de LEB Or. Ahir, nova derrota a Granada (83-60), la quarta consecutiva, per continuar a la zona baixa de la classificació. Va ser un partit on el conjunt dirigit per Carles Marco no va anar mai per davant en el marcador i va veure com en l'últim quart els andalusos els passaven per sobre. I és que del 56-50 amb el qual es va acabar el tercer període, es va passar al 72-54 amb tan sols tres minuts i mig. Això, va acabar amb totes les aspiracions gironins que ja no van saber trobar la fórmula per tornar a entrar dins el partit.

De fet, els de Fontajau ja sabien que el partit no seria gens fàcil. Visitaven la pista d'un conjunt enratxat. Jugaven contra un equip que només havia encaixat una derrota en aquest inici de curs i havia sumat quatre victòries, cosa que l'havia situat a la part alta de la classificació. Això va quedar demostrat en els primers compassos de joc, quan els granadins ja havien aconseguit allunyar-se a 10 punts (22-12) en els primers nou minuts de joc. En els visitants, només Aleix Font, amb 7 punts, donava esperances al final del primer període (22-15).

Però com en tots els partits fins ara disputats, els de Carles Marco van tenir bons moments de joc, cosa que els va permetre apropar-se als rivals a només un punt (29-28). Però les imprecisions i la falta d'encert, ahir sobretot des del tir lliure -10 de 17- va fer que els locals es tornessin a escapar a 7 en arribar al descans (40-33).

És cert que en molts instants de partit al Bàsquet Girona li va faltar una empenta en atac, i també més solidesa en defensa on li va costar tancar el rebot. De fet, el rebot també va ser determinant, ja que els gironins només van poder caçar 16 rebots, mentre que els andalusos en van agafar un total de 34, 10 d'aquests ofensius.

Tot i aquesta falta de cohesió i encert tant en atac com en defensa en el joc visitant, els de Carles Marco van arribar vius en els últims 10 minuts de joc (56-50). Però no tindrien res a fer en el tram final de duel, ja que els andalusos van posar la directa i en un tancar i obrir d'ulls ja havien agafat un avantatge d'11 punts (65-54) que deixava molt tocats els de Fontajau. Ahir, els de Carles Marco van veure com el conjunt rival els tornava a fer molt de mal des del triple -13 en total. Algun important en aquest inici d'últim període per encara obrir més forat i agafar un avantatge de 18 punts (72-54) quan encara quedaven per jugar sis minuts i mig.

El Bàsquet Girona va ser pràcticament inexistent en l'últim període i només va ser capaç d'anotar 10 punts, per 27 dels locals. Aleix Font, amb 12 punts, i Albert Sàbat, amb 14 punts, no en van fer prou per poder fer mal a un conjunt granadí que es va mostrar molt sòlid en defensa i contundent en atac i que va tenir Murphy (22) i Costa (25) com els seus principals anotadors. Així, s'entrava en els últims quatre minuts de joc amb una diferència de 20 punts (77-57) per deixar els de Fontajau sense opcions. Al final, 83-60 i els gironins que continuen en la part baixa de la taula.