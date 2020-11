Girona B i Peralada confien guanyar per seguir mirant a dalt

Aquest migdia (12 hores) es torna a jugar un derbi provincial a la Tercera Divisió. Un altre cop, com la setmana passada, un dels dos equips serà el filial del Girona que rebrà el Peralada al Municipal de Riudarenes per mirar de seguir amb dinàmica positiva i continuar així a dalt de la classificació. Els gironins sumen tres victòries i un empat fins a dia d'avui -han superat el Vilassar de Mar, el Figueres i el Banyoles; l'únic partit que no han pogut sumar els tres punts va ser contra l'Horta. «No ho tindrem fàcil. Tots sabem què és jugar un derbi. El partit tindrà un extra de motivació perquè hi ha retrobaments de companys», comentava l'entrenador blanc-i-vermell Àxel Vizuete a la prèvia del partit.

Davant tindrà un Peralada que en els quatre enfrontaments que ha disputat encara no sap què significa perdre -ha empatat contra l'Horta i el Sant Andreu; i ha vençut al Sants i Banyoles. «El Peralada és un equip molt ben treballat. Tot i travessar un gran moment de forma el partit no serà gens fàcil. Haurem d'estar al límit de les nostres habilitats per poder superar-los», descrivia Vizuete, que lluny de lamentar-se s'alegra que diversos jugadors de la seva plantilla puguin tenir dinàmica amb el primer equip gironí com Àlex Pachón, Ramon Terrats, Pau Víctor, Èric Monjonell, Víctor Turmo i Sulei convocats divendres en la victòria del primer equip (1-2) al RCDE Stadium.

Sobre això, l'entrenador xampanyer Albert Carbó explicava que «és una incògnita saber si el Girona B podrà comptar amb tota la seva plantilla. Però, de ben segur que estiguin els jugadors que estiguin seran un equip molt difícil de batre i més a casa seva». Els homes de Carbó visiten el feu blanc-i-vermell amb l'al·licient d'haver sumat les dues victòries lluny de terres empordaneses. «Ni de bon tros serà fàcil guanyar. Sabem que en un derbi provincial pot passar qualsevol cosa. Anem amb moltes ganes ja que travessem una ratxa de resultats molt bona», comentava un Albert Carbó que tindrà a la seva disposció tota la plantilla pel duel d'avui.