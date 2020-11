El Bordils torna a perdre i encara no coneix la victòria

El Bordils ha tornat a jugar després de tres caps de setmana sense fer-ho, i ho ha fet perdent a la pista de l'Eivissa (29-26). Un partit, on l'equip entrenat per Pau Campos ha començat molt bé, però ha perdut forces a mesura que passaven els minuts.

Com en molts partits aquesta temporada, el conjunt entrenat per Pau Campos ha començat bé (2-7), però mica en mica ha anat perdent força, i això ha fet que els illencs aconseguissin retallar la diferència i, fins i tot, posar-se tres gols per sobre quan s'ha arribat al descans (16-13).

En el segon temps, la diferència de 2 i 3 gols es va mantenir. En cap moment, els gironins s'han situat a un gol dels locals i no han tingut opcions d'eixugar la diferència per tenir opcions al final.