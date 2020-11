El Bordils cau en un duel igualat a Eivissa i continua sense guanyar

El Bordils va caure ahir a la pista de l'Eivissa en un partit on els jugadors entrenats per Pau Campos van arribar a dominar el marcador per 2-7; però un parcial de 14 a 6 a les acaballes de la primera meitat els va fer anar a remolc durant la resta d'enfrontament. Amb aquesta desfeta els de Bordils encara no saben què és guanyar després d'haver participat en fins a set jornades de Lliga.

Enguany s'han començat les competicions més tard degut a la pandèmia de la covid-19. A això se li ha de sumar les aturades per possibles positius. Com el derbi gironí entre el Bordils i el Sarrià que s'havia de disputar unes setmanes enrere. I és que els homes de Pau Campos portaven tres setmanes sense competir degut al duel suspès contra els sarrianencs, a l'aturada per seleccions i perquè el parquet del Sant Martí Adrienenc no estava en les millors condicions la setmana passada. Aquests tres ingredients han arribat en el pitjor moment quan els jugadors de Campos milloraven en el seu joc deixant enrere les típiques desconnexions que patien en els partits segons l'entrenador gironí. De fet, ahir els blanc-i-verds van tornar a patir-ne a terres balears. Els visitants van començar el partit de la millor manera. Dominaven en el parquet i en el marcador. Van arribar a posar-se 2-7, però a partir d'aquí van prémer el botó de desconnectar. Cosa que van aprofitar els d'Eivissa per capgirar l'electrònic amb un parcial d'11-5 per posar-se 15-13 i tancar d'aquesta manera la primera meitat.

A la represa, els visitants van intentar començar-la com ho van fer durant els primers trenta minuts. Amb una marxa més que el seu rival. Van aconseguir apropar-se a un gol de desavantage i durant un minuts semblava que es podria capgirar la situació. Però cada cop que s'hi apropaven els de casa contraatacaven i deixaven un altre cop l'electrònic com estava. Això va ser un cop dur per la moral dels visitants que van veure com l'Eivissa tenia una altra bona ratxa de gols, com la que van tenir a la primera meitat, per distanciar-se a quatre gols i posar el 29-25. Al final 29-26. Un resultat que fa que el Bordils continui sense sumar cap victòria a Lliga.