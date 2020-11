El Barça es deixa més de tres punts al camp de l'Atlètic de Madrid

El gris moment del Barça és cada cop més fosc. Ho confirma la derrota d'anit al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, en un duel que va decidir un gol de Yannick Carrasco en la darrera jugada de la primera meitat, definint davant la precipitada sortida de Ter Stegen. El dia que Gerard Piqué i Sergi Roberto van abandonar el terreny de joc lesionats, complicant encara més la tèrbola situació dels de Ronald Koeman, que continuen sense aixecar el cap.

Durant moltes estones els de Simeone van jugar a plaer, malgrat no poder disposar de Luis Suárez. En van fer prou amb una versió fiable per derrotar un Barça ferit, que va tornar a fer una passa enrere respecte els brots verds que s'havien vist darrerament. El partit de Messi va ser un trist poema en consonància amb el dels seus companys. Per més penúria, l'equip lamentava la lesió de genoll de Piqué, que se'n va anar cap al vestidor capcot i plorant després d'una acció amb Correa al minut 62. Són només vuit partits del campionat, però l'Atlètic és un ferm candidat al títol i el Barça es troba a anys llum.

És un equip malalt. Sepre hi haurà una excusa, encara que el conjunt no funciona i que el seu jugador franquícia, Leo Messi, ja mira cap a baix. Amb dos terços de temporada per davant tot pot passar, però el conjunt de Koeman sembla condemnat a una dura transició. Al Wanda, el dia perfecte per donar un cop al damunt la taula, va multiplicar-se la desconfiança i no hi va haver cap mena de reacció.

Va ser un partit típic d'aquestes dates, després d'una aturada per seleccions, tot i que durant el primer quart d'hora no ho va semblar. Dembélé va desbordar només començar i va trobar Griezmann, la rematada del qual va marxar alta. A l'altre costat, Saúl va fer volar Ter Stegen. L'Atlètic va apostar per esperar al darrere, un risc davant un equip com el Barça però la versió d'ahir del quadre blaugrana no va ser gens perillosa. Llorente va topar amb la fusta i l'Atlètic anava fent, sense patir. De Jong o Pjanic no entraven en joc, mentre Pedri es desesperava tot reclamant pilotes. Messi va gaudir d'una bona ocasió tot i que no va ser fins al minut 40, massa escorat davant Oblak. El 0-0 semblava destinat pel descans però no va ser així. Pèrdua de Dembélé, Piqué no va refusar bé i Correa va robar la pilota per filtrar-la a l'espai cap a Carrasco. Ter Stegen va sortir a buscar bolets i el gal ho va aprofitar per superar-lo i marcar a porta buida.

Després del descans Lenglet va ser l'arma ofensiva visitant. El francès va disposar de dues bones rematades de cap però totes dues massa centrades. Es va produir la lesió de Piqué i el Barça va acabar de desaparèixer. A l'Atlètic en tenia prou amb la seva versió defensiva i fins i tot van poder sentenciar al contracop, però el marcador ja no es va moure. Per arrodonir-ho, poc abans del final, Sergi Roberto es va fer mal tot xutant a porteria i va abandonar la gespa deixant el seu equip amb deu. Una imatge trista per a un Barça decadent.