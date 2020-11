Arenas pot posar el colofó sortint sisè

El gironí Albert Arenas és a una cursa d'aconseguir una gran gesta. Després d'anys de lluita amb un calvari de lesions inclòs, Arenas pot convertir-se avui en campió de Moto3 per posar el colofó a una temporada que li ha anat rodada tot i la pandèmia. Sobretot, perquè l'any que ve farà el salt a Moto2 de la mà d'Aspar Team. Buscar el títol mundial, però, no serà fàcil. I és que el gironí sortirà avui des de la segona fila de la graella al costat del seu rival Ai Ogura. L'altre rival, Tony Arbolino, ho farà des de la fila 9.

Raúl Fernández va sumar la seva sisena pole position de la temporada després de ser el més ràpid en la segona classificació per al Gran Premi de Portugal de Moto3 que es va disputar ahir al circuit de Portimao. Fernández va marcar un millor temps d'1.48.051, amb gairebé dues dècimes de segon sobre el millor debutant de la temporada, Jeremy Alcoba, i amb el japonès Ayumu Sasaki a 55 mil·lèsimes de segon d'ell. En aquesta ocasió la primera classificació va resultar d'allò més interessant, no només per ser l'última de la temporada sinó perquè s'hi trobaven noms propis interessants per a la lluita pel títol mundial com els d'Ogura i Arbolino, que no havien aconseguit una bona classificació inicial. Arbolino es va equivocar en la seva estratègia i quan anava en volta ràpida va parar incomprensiblement perquè no el seguissin altres pilots, quedant relegat a la 27a posició de la formació de sortida.

Per la seva part, el líder Arenas va sortir amb menys de dos minuts amb els dos pneumàtics nous i van fallar en els càlculs en veure bandera quan anaven a fer el seu últim intent de tornada ràpida. En canvi, Ogura va encertar i sortirà per davant del gironí.