Prova de foc al Metropolitano

Fins i tot sense l'impacte de Luis Suárez, baixa per covid-19, i Sergio Busquets, lesionat, l'Atlètic-Barça proposa un examen parcial per la Lliga al Wanda Metropolitano (21.00,Mov. La Liga), que exposa l'evolució dels blanc-i-vermells i comprova el projecte de Ronald Koeman. Hi ha més pressió per al Barça, sis punts i cinc llocs per sota de l'Atlètic a la classificació, ja amb set partits jugats per tots dos.

Des del protagonisme sempre de Messi, amb la polèmica de fons per les crítiques de l'entorn de Griezmann, el Barça intentarà que no es noti l'absència d'Ansu Fati. Sense Suárez, els locals, per la seva banda, s'encomanen a Joao Félix. Coutinho ja té l'alta mentre que Araujo i Umtiti continuen lesionats. Simeone, a part de Suárez, tampoc pot comptar amb Herrera, Torreira i Vrsaljko.

Pel que fa a l'episodi al Prat, dimecres, Koeman va demanar respecte per a Messi. «No el veig fora del club», va dir. L'holandès, això sí, va qualificar de bajanada les preguntes que li van fer a l'argentí sobre Griezmann. «Estava cansat. Després d'un llarg viatge i del tema amb Hisenda, trobo que va ser una manca de respecte preguntar-li allò». Sobre el partit d'avui, troba necessari guanyar per evitar que l'Atlètic s'escapi.