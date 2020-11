Pep Guardiola diu que desitja que Messi «acabi la seva carrera al Barcelona»

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, va repetir aquest cop després d'anunciar-la seva renovació fins al 2023, que el seu desig és que Leo Messi acabi la seva carrera al FC Barcelona, tot i que l'astre argentí pugui quedar lliure a l'estiu i voldria, ja des de l'anterior mercat, sortir del club blaugrana.

«El meu desig és que Messi acabi la seva carrera allà. M'agradaria veure'l retirar-se al Barça. És la meva opinió com a aficionat del Barça», va assegurar ahir en una roda de premsa prèvia al duel d'avui contra el Tottenham de Mourinho. Guardiola ja havia expressat anteriorment el desig de veure Messi acabant la seva carrera al Camp Nou, però en la situació actual de l'astre, que a partir de gener podria negociar contracte amb un altre equip i sortir lliure a final de campanya, cobra de nou importància.

«Aquest any finalitza el seu contracte i no sé el que passarà per la seva ment. Ara mateix és jugador del Barça, i el mercat de fitxatges serà al juny i juliol. Messi és un jugador del Barcelona», va afegir. A més, va recordar el respecte i afecte que li té al Barça. «Un gran agraïment per tot el que van fer per mi, tant a la Masia com al primer equip i durant l'etapa com a entrenador», va tancar.