L'Olot visita l'Andorra amb les absències d'Aspar, Ballesté, Del Campo i Masó

L'inici de temporada de l'Olot no és el desitjat per ningú. Dos empats i dues derrotes en quatre jornades fan que els garrotxins siguin cuers del grup i, veure's a la cua de la classificació és quelcom que no agrada. La solució per sortir-ne passa per aconseguir victòries i la primera oportunitat és aquesta tarda (17.00) a Andorra contra l'equip presidit per Gerard Piqué i entrenat per Nacho Castro. No és un feu fàcil, Encamp, ben al contrari. I més tenint en compte que l'Olot perd jugadors molt importants per a la cita. A banda de les lesions ja conegudes d'Aspar i Masó, aquesta setmana Raúl Garrido ha vist com es quedava sense el porter Pol Ballesté i Pedro Del Campo. «Aquestes situacions les hem viscudes i n'hem sortit. Em motiven», diu Garrido, que demana que el guió del partit sigui diferent avui. «En tots els partits hem anat a remolc en el marcador, després cal estar lluitant i remant massa i dificulta més les coses. Hem de mirar de marcar primer i estar sòlids defensivament», destaca.

L'absència de Ballesté donarà l'alternativa per primera vegada al jove lleidetà format a l'Almeria, Albert Batalla. «Va venir, en principi, com a suplent de Pol, però el vam fitxar per les seves qualitats i tenim tota la confiança i seguretat que ho farà bé», destaca Garrido sobre el porter titular d'avui.

L'Andorra, per la seva banda, recupera Marc Pedraza però tindrà les baixes de Nico Ratti, Loureiro, Hevel i Serrano. «L'Olot no ha començat bé. Te molt de guanyat perquè manté l'entrenador i molts jugadors de l'any passat però entre una cosa i altra, els costa sumar», deia Nacho Castro.