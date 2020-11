El Granada-Girona es jugarà finalment avui tal com estava previst

El Coviran Granada-Bàsquet Girona es jugarà finalment avui a 3/4 de 5 de la tarda tal com estava previst. El component de la primera plantilla del conjunt andalús que havia donat positiu en una primera PCR, va donar negatiu en el darrer test que se li va practicar ahir al matí.

D'aquesta manera, el duel es jugarà el dia i l'hora prevista. Els gironins, molt necessitats de triomfs (només han guanyat un partit), tenen un examen complicat davant d'un dels conjunts capdavanters de la LEB Or, favorit per lluitar per pujar a l'ACB. Ahir el tècnic Carles Marco elogiava el Granada però assegurava que està «content per com estem millorant dia a dia». Tot i la incertesa de si es jugaria o no avui «hem treballat amb tanta normalitat com hem pogut, com si el partit s'hagués de jugar, i ho hem fet de la millor manera possible». Després de caure diumenge contra l'Almansa a Fontajau, Marco té clar que «ens anirà bé poder competir venint d'una derrota».