La Federació aporta 35 milions per ajudar els clubs de Segona B i Tercera

La Comissió de Presidents territorials de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va autoritzar ahir ajudes per als clubs no professionals i de futbol sala a través de diversos programes per valor de 35 milions d'euros.

Entre les partides hi figura el programa «convivint» per valor d'1,3 milions per a la distribució directa de tests de covid-19 en totes les categories i especialitats de les competicions d'àmbit estatal no professional, així com als àrbitres.

La RFEF va recordar la dotació per la participació a la Copa del Rei de gairebé 5 milions per als clubs de Segona i de més d'un milió per als de Tercera i autonòmics i l'ajuda superior a 1,5 milions per als clubs no professionals amb equips juvenils de Divisió d'Honor i de Lliga Nacional si l'equip principal no participa en competicions oficials d'àmbit estatal. També hi haurà ajudes per al futbol femení.