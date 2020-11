Enganxar-se al tren de la Lliga amb una victòria de prestigi a la pista de l'Eivissa

«Ho porto fatal», confessa Pau Campos. L'entrenador del Bordils, sempre amb la sinceritat per davant. No ho diu pas perquè el seu equip està enfonsat a la classificació i encara no ha guanyat. Això com és lògic no li agrada a ningú. El que més el preocupa és haver-se passat gairebé un mes sense competir. Per una cosa o per una altra. «Costa estar-se tant de temps preparant partits per després no poder-los jugar. Ens trobem a baix i tenim moltes ganes de competir de nou. Estem entrenant bé, l'equip està animat», s'explica 24 hores de jugar a la pista de l'Eivissa (19.45).

Malgrat les circumstàncies, Campos explica que no nota cap mena «d'angoixa» al vestidor. Però no les té totes. Les últimes tres jornades, l'equip no s'ha pogut vestir de curt i això el preocupa. «El que em fa por és que portem gairebé un mes sense competir i que això ens provoqui una desconnexió. Cada cop estàvem millor i no vull tornar al principi, quan ens descentràvem massa sovint durant els partits». I ho remata: «Si ja havia de ser un partit important, les circumstàncies fan que ho sigui encara molt més».

Sense David Masó ni Pol Rodoreda, tots dos descartats per incompetència laboral, el Bordils intentarà doblegar l'actual quart classificat i a la seva pista. No serà gens fàcil. Pel rival i pel desplaçament. «Ens van anul·lar un vol, l'altre es va endarrerir. Arribarem justos per anar cap a la pista i vestir-nos. I l'Eivissa té una plantilla per estar-se uns quants anys a Plata. Molt bona porteria, una defensa amb altura i quilos, bon llançament exterior... És un rival perillós. Intentarem fer-ho millor que ells».