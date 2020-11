Un cas de COVID-19 posa en perill el partit del Bàsquet Girona a Granada

El Bàsquet Girona ha de jugar demà passat a la tarda (3/4 de 5) a la pista del Coviran Granada el partit corresponent a la quarta jornada de LEB Or. De totes maneres, però, la detecció d'un positiu de coronavirus en un test d'antígens d'uns dels jugadors de l'equip andalús manté la disputa del partit en suspens. Aquest matí, el jugador i la resta dels seus companys del Coviran Granada passaran altrte cop tests PCR per veure si el positiu desapareix, i no en surt cap m és, i, d'aquesta manera el partit es pot jugar. Els de Carles Marco preparen el partit amb normalitat.