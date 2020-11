El Sevilla suspèn l'entrenament després del positiu de Carlos Fernández

El davanter Carlos Fernández ha donat positiu en un test PCR de la covid-19, de manera que causa baixa al Sevilla per als propers partits. El punta andalús ja no va participar per precaució en l'entrenament de dimarts en notar ja algun símptoma la nit abans, i va passar la prova. «El jugador va notar algun símptoma la nit de dilluns, de manera que va quedar aïllat, com mana el protocol, es va sotmetre a la prova PCR i ja dimarts no va participar en la sessió matinal». Igualment, seguint el protocol, la plantilla es va fer ahir noves proves PCR i no es va entrenar tot esperant els resultats.