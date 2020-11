Mediapro admet que va pagar suborns per obtenir els drets dels Mundials

El grup audiovisual Mediapro ha reconegut, a través d'un comunicat, que empleats d'Imagina Media Audiovisual SL, empresa en què té participació accionarial, van pagar suborns milionaris a directius de la FIFA per obtenir els drets televisius de les fases classificatòries dels Mundials de Futbol de 2014, 2018 i 2022.

«Imagina reconeix la seva responsabilitat, com a persona jurídica, per la conducta delictiva dels seus representants, i que aquesta conducta delictiva de la qual Imagina va ser responsable va incloure el pagament de suborns per a la compra dels drets audiovisuals de la fase de classificació en les regions de Amèrica Central i Carib (CONCACAF) per als Campionats del Món de futbol de 2014, 2018 i 2022, vulnerant la legislació dels Estats Units», admet Mediapro en una nota.

En aquesta conducta hi van estar implicats tres empleats. Imagina assegura que va acomiadar-los de la companyia el desembre de 2015.