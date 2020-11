La Lliga rebaixa un 43% la inversió en la plantilla del Barça i un 27% al Madrid

LaLliga ha reduït en un 43% el límit de cost de plantilla esportiva del Barcelona, dels 671,4 milions d'euros de topall que tenia la temporada 2019-20 als 382,7 milions d'aquesta temporada (el 57%), i en un 27% al Reial Madrid, dels 641 milions del curs anterior a 468,5 milions. La patronal dels clubs de futbol professionals va explicar aquesta situació, provocada per la pandèmia de la COVID-19, en una videoconferència del seu president, Javier Tebas, i el seu director general corporatiu, José Guerra, en la qual van detallar que en total, els clubs de LaLliga Santander han passat de poder gastar en salaris 2.847 milions d'euros a 2.333 milions en aquesta campanya, una reducció de 514 milions d'euros, un 18% menys.

D'aquesta manera, el Madrid passa a tenir el major cost de plantilla esportiva de LaLliga Santander permès per la patronal, de 468,53 milions, seguit per Barcelona (382,72), Atlètic (252,72, una reducció del 27,5% respecte al curs anterior) i Sevilla (185,8 milions, que roman estable). Després d'aquests quatre clubs, s'hi situen el Vila-real, amb un límit de 145,2 milions, i un dels pocs clubs que ha pogut augmentar el seu límit de despesa (un 33,6% més que el curs passat, quan va disposar de 108,5 milions), i l'Athletic Club, que disposa de 119,8 milions per a la seva plantilla, un 16,1% més.

Sobre la situació del Barça, Tebas va explicar que l'estratègia financera del club «permetia el seu funcionament normal sense la pandèmia», però ara ha canviat. «Jo no puc dir que el Barça hagi fet res malament, si no hagués ocorregut la pandèmia no tindria una reducció del 43% del seu límit salarial, ni cap club en tindria», va dir el president de LaLliga, que va explicar que al Barça l'afecta més l'absència d'espectadors, pels seus alts ingressos en ticketing.

D'altra banda, Tebas es va mostrar esperançat que l'arribada d'una vacuna contra la COVID-19, que s'apliqui primer a «persones de risc», i l'ús de test d'antígens facin que la vida «canviï» i es pugui «afavorir» l'assistència del públic als estadis. «Entre la vacuna i els tests d'antígens, crec que això afavorirà l'assistència als estadis», va opinar Tebas. «No tindrem accés especial a vacunes. Crec que en aquest tema, quan les vacunes hi siguin, al gener o abans, primer seran per al personal de risc», va dir.