Leo Messi explota: «Estic fart de ser el problema de tot»

El capità del Barcelona Lionel Messi va mostrar-se terriblement irat ahir, en arribar a la capital catalana, després del seu periple internacional amb la selecció argentina. El davanter va assegurar que estava «fart» de ser sempre el protagonista negatiu de tot el que passa al club blaugrana. «Estic cansat de ser sempre el problema de tot al club», va declarar només aterrar a l'aeroport del Prat després de tornar de la concentració amb l'albiceleste.

Així va respondre Messi en to irat quan se li va preguntar per les paraules d'Eric Olhats, exagent d'Antoine Griezmann, que recentment va acusar l'astre argentí de controlar-ho tot al Barcelona i de no haver vist amb bons ulls l'arribada del davanter francès. Messi va ser rebut per una legió de periodistes, i segurament el seu mal humor tenia una explicació prèvia: el capità del Barcelona i de la selecció d'Argentina havia sigut «rebut» per inspectors d'Hisenda a la seva arribada a l'aeroport del Prat, igual que tots els passatgers i pilots del seu vol.

Després de 15 hores de viatge en un avió privat de la seva propietat i després de jugar contra el Perú l'últim partit de la tercera data FIFA de seleccions, va haver de donar explicacions als inspectors del fisc. Aquests representants de l'Agència Tributària van demanar la documentació a tots els passatgers del vol, inclosos els pilots, que també van haver de mostrar els documents de l'aeronau. En total van estar al voltant d'una hora fent tràmits. Aquesta circumstància la va revelar ell mateix després de respondre irat als periodistes: «A sobre, després de quinze hores de vol, em trobo els d'Hisenda. És una bogeria tot plegat», va assegurar remugant.