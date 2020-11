El gironí Albert Arenas es manté líder en Moto3, malgrat la victòria d'Arbolino

El pilot italià Tony Arbolino (Honda) ha aconseguit aquest diumenge la victòria en la carrera de Moto3 del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, penúltima prova del Mundial, per davant dels espanyols Sergio García Dols (Estrella Galícia 0,0) i Raúl Fernández (KTM), i serà un dels tres candidats al títol per al definitiu Gran Premi de Portugal, al qual arribarà líder el gironí Albert Arenas (KTM).

Arenas, quart aquest diumenge a Xest, acudirà la setmana vinent a Portimao amb vuit punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura (Honda), vuitè en carrera, i 11 sobre Arbolino. Els tres s'han quedat com a únics aspirants al campionat, després que l'italià Celestino Vietti (KTM) s'acomiadés de la lluita amb una carrera en les últimes voltes i que Jaume Masià (Honda) fos novè.

En un matí tranquil i sense l'amenaça de la pluja en el Circuit Ricardo Tormo, el sud-africà Darryn Binder (KTM), 'poleman' del dissabte, va mantenir la seva posició de privilegi en una sortida que va deixar fora de la lluita als japonesos Kaito Toba (KTM) i Tatsuki Suzuki (Honda), encara que aviat l'espanyol Raúl Fernández (KTM) va assaltar la primera posició i no va donar opció a ningú més.

Tres girs després, un dels aspirants del campionat, l'italià Celestino Vietti (KTM), també se n'anava a terra, un rival menys per al líder de la general, Albert Arenas (KTM), que es va assentar en la quarta posició després del madrileny, Tony Arbolino (Honda) i Sergio García Dols (Estrella Galícia 0,0).

El trio hispà-italià va aconseguir fer-se lloc i entre ells es va centrar el triomf. Arbolino es va assentar en la primera volta mancant dos girs, mentre els dos espanyols es van intercanviar avançaments, que es van saldar amb avantatge per al castellonenc. Per darrere, Arenas va resistir a la pressió de Binder i el turc Deniz Öncü (KTM) per acabar quart.

Quant a la resta d'espanyols, Masià va acabar novè, Jeremy Alcoba (Honda) va concloure dècim, Carlos Tatay (KTM) va ser vint-i-unè i Alonso López (Husqvarna) no va poder acabar per culpa d'una caiguda.