Freddy Ovett, a les portes del rècord

El ciclista professional Freddy Ovett, de nacionalitat australiana i britànica, instal·lat durant la temporada a terres gironines, de l'equip Israel Cycling Academy, no va poder aconseguir ahir el rècord mundial de la modalitat Everesting. Amb el suport de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Platja d'Aro s'havia proposat batre els registres d'aquesta modalitat, que consisteix a fer una sortida en bicicleta amb un desnivell acumulat equivalent al de l'altura de l'Everest, 8.484 metres, en el menor temps possible. S'ha d'escollir una sola muntanya i fer el mateix recorregut, pujant i baixant, tantes vegades com sigui necessari fins acumular l'altura de sostre del món.

El punt escollit en aquesta ocasió era la pujada de Mas Nou de Platja d'Aro, entre els carrers Guineu i Gavarres, per superar el rècord actual de 6 hores 59 minuts i 38 segons. El conegut ciclista Alberto Contador està situat en quart lloc en aquest rànquing amb un temps de 7:27:20. A l'hora de la veritat, però, Freddy Ovett es va retirar abans d'hora en trobar-se indisposat. En el moment de retirar-se havia completat 60 de les 85 voltes al circuit que s'havia preparat, l'equivalent a 6.200 metres de desnivell. El corredor duia fins aleshores una marca de 4 h i 50 minuts, però malauradament no es va trobar en les millors condicions físiques per completar el repte.