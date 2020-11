Espanya, a la fase final de la Lliga de les Nacions en apallissar Alemanya

Espanya va aconseguir ahir una golejada històrica i escandalosa (6-0) davant d'una de les millors seleccions del món, Alemanya, i a més ho va fer en un partit transcendental per a tots dos, ja que estava en joc jugar el proper octubre la fase final de la Lliga de les Nacions, quelcom que va aconseguir el combinat espanyol amb una enorme brillantor al mateix temps que deixa molt tocada la figura de Joachim Löw com a seleccionador germànic. Luis Enrique, per la seva banda, va arribar a aquest partit amb el debat de la falta de gol, i el va tancar d'arrel gràcies a l'efectivitat dels seus davanters, sobretot de Ferran Torres, que va aconseguir un triplet.

El tècnic asturià va optar per un equip molt ofensiu rematat amb Álvaro Morata com a davanter centre i amb una defensa també molt avançada. Sergio Ramos -que després va ser substituït per lesió, de la mateixa forma que Canales-, als sis minuts, va ser el primer que ho va intentar en el llançament d'una falta que va rebutjar Neuer. Poc després, Morata va obrir el marcador amb un magnífic cop de cap. El davanter madrileny va marcar poc després un segon gol, però l'àrbitre suec Andreas Ekberg va assenyalar un dubtós fora de joc.

Qui sí va aconseguir marcar va ser Ferran Torres, aprofitant una pilota rebutjada pel travesser després d'una rematada de Dani Olmo. A la festa es va sumar poc després Rodri Hernández persumar el tercer gol abans de la mitja part. Davant d'aquest festival d'un equip que no va voler deixar de ser protagonista, es va trobar una Alemanya perduda, que cada vegada que encaixava un gol es deprimia una mica més i que va estar feble en defensa i desapareguda en atac.

A la segona part, tot i les adversitats per les lesions, Espanya va mantenir la seva intensitat i ara a més amb més espais en sortir l'equip de Löw una mica més atrevit però molt poc convençut del que havia de fer. Així va arribar el quart gol local i segon de Ferrán Torres i després el seu tercer. Finalment, Mikel Oyarzábal va posar el resultat definitiu d'un marcador històric.