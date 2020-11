La Cursa de la Dona de Girona serà el 3 d'octubre de 2021

La pandèmia ha impedit que aquest passat mes d'octubre els carrers de Girona fossin l'escenari de la Cursa de la Dona, que, creixent any a any, en va reunir 7.500 en l'edició del 2019. Una autèntica «marea rosa» que s'havia convertit en un cita clàssica per a moltes dones i famílies de la ciutat i que, després d'una edició virtual amb moltes gironines penjant a les xarxes imatges fent el recorregut en solitari, els organitzadors i l'Ajuntament de Girona volen que la vuitena edició se celebri el diumenge 3 d'octubre del 2021 de forma presencial.

«Aquest any no ha estat possible vibrar veient passar mares, filles, amigues, companyes, famílies senceres passant per sota de l'arc de sortida», explicava el regidor d'Esports, Àdam Bertran. Aquest any, en col·laboració amb el Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport es van organitzar dues xerrades virtuals per completar l'experiència d'una Cursa de la Dona de Girona virtual: Hàbits alimentaris saludables per un estil de vida actiu, a càrrec de Lluís Rodon, dietista i nutricionista del Girona de futbol i La importància del calçat esportiu, per córrer bé, del podòleg esportiu Enric Violan.

L'Ajuntament de Girona, d'altra banda, també va anunciar ahir l'endarreriment de la Jornada de l'Esport Femení del 2021, que estava prevista per al diumenge 7 de març i que s'acabarà fent el diumenge 13 de juny.