Mediapro deixa a l'aire el futur a curt i mitjà termini del futbol francès

En poc més de dos anys, el futbol francès ha passat de l'eufòria d'un contracte de venda de drets de televisió que superava els 1.000 milions d'euros anuals a una depressió que el situa a la vora del precipici després que el grup espanyol Mediapro anunciés la seva incapacitat per pagar aquesta xifra.

L'empresa fundada per Jaume Roures ha demanat a la Lliga de Futbol Professional (LFP) francesa renegociar el contracte que els uneix per al període 2020-2024, oficialment perquè la crisi sanitària creada per la covid-19 té un impacte en l'obtenció de beneficis previstos. La pandèmia ha submergit el futbol mundial en una crisi. Menys fitxatges es tradueix en menys atractiu i, segons Mediapro, menys ingressos per televisió, la qual cosa els impossibilita complir amb les xifres promeses.

Per fer pressió, l'empresa no va pagar el passat 5 d'octubre el primer termini promès als clubs, 172 milions d'euros, i assegura que tampoc ho faria amb el segon, de 150 milions, previst a principis de desembre. El problema és que molts dels clubs francesos s'havien gastat ja part d'aquests diners amb què comptaven i que amb estadis tancats per la pandèmia és la seva principal font d'ingressos. Les posicions estan enfrontades mentre una comissió de mediació tracta de trobar una sortida beneficiosa per a tothom. Però darrere d'aquesta façana, han començat a sorgir les veus que asseguren que la patronal va anar massa lluny signant un contracte que elevava un 60% els drets de televisió i el situava a l'altura de campionats com l'espanyol. El futbol gal no atreu tant les masses a França com a Espanya, Anglaterra, Itàlia o Alemanya i això es deixa veure en les xifres d'audiència i en el nombre d'abonats a les plataformes de pagament.