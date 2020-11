Guanyar, l'únic que li val a Espanya davant Alemanya

Guanyar o guanyar. No hi ha alternativa. Espanya es va complicar la vida la setmana passada empatant a Suïssa i si vol accedir a la fase final de la Lliga de les Nacions de la UEFA no li queda més remei que superar avui Alemanya a l'estadi de La Cartuja, a Sevilla (20.45, La1). El bitllet només és per al primer de grup i ara mateix al capdavant hi ha el conjunt germànic, que suma dos punts més que l'equip que entrena Luis Enrique.

Després que Sergio Ramos desaprofités dos penals i que Gerard Moreno salvés els mobles a les acaballes, Espanya sumava només un punt a Suïssa (1-1) mentre que Alemanya feia els deures i guanyava Ucraïna (3-1), el que li dona un lleuger avantatge. Per tant, només la victòria permetrà canviar l'actual panorama en l'última jornada de la primera fase. Luis Enrique no podrà disposar per a aquest partit del migcampista del Barça Sergio Busquets, que s'estarà una setmana de baixa. Navas i Ansu Fati, titulars darrerament però absents a Suïssa per lesió, tampoc estan convocats i no participaran. Pel bàndol visitant, el defensa Antonio Rüdiger està sancionat, però Joachim Löw, el tècnic, recupera Toni Kroos.

El darrer precedent entre un i altre equip va acabar amb taules en el marcador (1-1). Totes dues seleccions s'han vist les cares deu vegades i el balanç és favorable als alemanys, que han aconseguit quatre victòries per les tres del conjunt espanyol, a banda de també tres empats.