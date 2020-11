Tres debuts Fins a tres juvenils s'estrenen

?Una de les notes positives que va deixar la derrota d'ahir contra el Pallejà (2-4) al camp de Torres de Palau va ser el debut de tres juvenils. Les joves mar Imbergamo, Berta Doltra i Aina Serarols van tenir els primers minuts amb el sènior A. Imbergamo i Doltra van jugar el partit sencer i Serarols va entrar a la segona part per Alba Valor. Les tres futbolistes del juvenil van deixar bones sensacions amb una bona posada en escena, tot i la seva joventut. L'aposta valenta d'Eduard Sanmartín va ser una mostra més de la confiança que té el club de Montilivi per la base. En el cas del femení, s'està treballant fort per fer créixer les jugadores i adaptar-se aviat a la nova categoria.