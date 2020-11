El Quart cau a la pròrroga a la pista del Mataró en un partit molt igualat

El Quart Germans Cruz va encaixar una derrota a la pròrroga a la pista de la Unió Esportiva Mataró (81-78). Un partit on els homes de Carles Ribot van saber sobreposar-se a un marcador en contra (64-55), quan faltaven 4 minuts per acabar el tercer període, i que van capgirar en les acaballes (65-67), tot i que els locals van forçar després la pròrroga. En el temps extra, descomptant el 67-69 inicial, els locals sempre van anar per davant, però Jordi Bataller, amb 80-78, va tenir a les seves mans l'oportunitat de guanyar el partit pels visitants, però el seu triple no va entrar.

El conjunt entrenat per Carles Ribot va sortir molt actiu i amb ganes. Ho demostra l'avantatge de 9 punts que va tenir a les acaballes del primer quart (12-21), però en tres minuts de segon període aquest avantatge es va esfumar. Els barcelonins, amb un parcial de 12-2, es posaven per davant (24-23), i els gironins haurien d'anar a remolc durant bona part del que quedava de partit.

Els de Ribot no es van rendir, i quan pitjor pintaven les coses (64-55) van fer una embrenizida per tornar-se a posar per davant (64-65). En un desenllaç molt igualat, el partit es va decidir a la pròrroga i quan faltaven cinc segons (80-78), Bataller va tenir l'oportunitat de donar el triomf pel Quart des del triple. Va errar, i el Mataró va sentenciar des del tir lliure.