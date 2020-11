El Peralada frena la ratxa del líder Sant Andreu amb un empat al Municipal

El Peralada segueix allargant les bones sensacions d'aquest inici de temporada. L'equip d'Albert Carbó va aconseguir frenar ahir la ratxa del líder Sant Andreu amb un empat (1-1) d'aquells que serveixen per pujar la moral, sobretot tenint en compte que els andreuencs només coneixien la victòria fins que van marxar del Municipal. Sense que cap d'ambdós conjunts aconseguís obrir el marcador a la primera part i durant bona part de la segona, el primer gol no va arribar fins al minut 79. Carreon va avançar els visitants amb una rematada enverinada que va acabar al fons de la xarxa, però Josu va encarregar-se d'establir el repartiment de punts en el tram final del partit.

Des de l'inici va quedar clar que ningú renunciaria a res. Després d'uns primers minuts de tempteig, Josu va provar sort amb un cacau llunyà que no va agafar per sorpresa al porter Riera. La rèplica dels de Mikel Azparren no trigaria a arribar. Serramitja va enviar un xut creuat a la porteria d'Aroca que, atent, no va tenir dificultats per refusar. El porter xampanyer es va mostrar molt solvent sota pals. En especial, per deixar en un no res el perill que generava Kilian. Abans, el Peralada havia tingut dues arribades a l'àrea rival, però no va trobar precisió en els últims metres.



Josu estableix la igualtat

Repetint el guió de la primera part, Josu va tenir a les seves botes la primera ocasió. El davanter va disparar un xut ras des de la frontal, però Riera va tornar a aparèixer per impedir el gol. El Sant Andreu va seguir pressionant fins que va trobar el gol. Noguera va rematar una centrada des dela banda de Ton Alcover, que abans d'acabar al fons de la xarxa va tocar Sergi Romero. Tot i així, els xampanyers van seguir empenyent per aconseguir l'empat. Va establir-lo Josu al 87 amb un doble xut, que tot i ser aturat en primera instància va acabar a dins.