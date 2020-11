El Llagostera suma el seu tercer empat consecutiu a Badalona

El Llagostera continua comptant els partits per empats després del meritori punt que va aconseguir ahir al migdia al Municipal de Badalona (0-0). En un partit tancat i amb poques ocasions, els d'Oriol Alsina van gaudir d'alguna arribada i d'un parell d'accions d'estratègia per endur-se els tres primers punts de la temporada, però l'encert no els va ser favorable.



blaugranes es van llançar a l'atac i van gaudir de diverses ocasions de gol, la més clara de les quals la va tenir Magallan, que va rematar l'esfèrica i va marxar fregant el travesser. A les acaballes, el Badalona va intentar contrarrestar el domini visitant, tot i que de res els va servir.

Alsina va valorar positivament el primer partit de la temporada fora de terres gironines, assegurant ser-ne conscient de com de complicat és sumar els tres punts a Badalona: «La primera part ha tingut el protagonisme el Badalona i ens han entrat per la banda esquerra. La segona part potser l'hem dominat més. Crec que el resultat és just». D'altra banda, també es va mostrar esperançat amb els partits que venen i amb la manca de gol dels seus jugadors: «Ens falten dos partits. Però el gol es paga molt car. Hi ha equips que es poden permetre jugadors de màxim nivell i després hi ha la resta dels mortals que els costa moltíssim». Finalment, davant l'evident comptetitivitat de tots els clubs de la competició, Alsina va sentenciar que «en competir ara només equips catalans tots ens coneixem molt i això fa que la igualtat tàctica sigui tremenda i per això hi hagi tants empats».

El Llagostera se situa a la part baixa de la taula, però només ha disputat tres partits de les cinc jornades que s'han celebrat fins ara i ha deixat bones sensacions contra l'Andorra (0-0), contra l'Hospitalet (1-1) i aquest darrer cap de setmana contra el Badalona.



Dia especial per a Marcos Pérez

El porter llagosterenc va disputar cinc temporades al Badalona abans d'aterrar a terres gironines. «Durant els cinc anys que vaig jugar amb ells em vaig sentir molt estimat per tota la gent del club i per l'afició», comentava el porter blaugrana el dia previ al duel.