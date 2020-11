Hamilton es corona per setè cop en la Fórmula-1 i iguala Michael Schumacher

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) es va convertir ahir a Istanbul en campió del món de Fórmula 1 per setena vegada, una xifra que li permet igualar els títols del mític Michael Schumacher. Tot, en un intensíssim Gran Premi de Turquia on va remuntar des de la sisena posició per sumar la seva 94a victòria en el gran circ.

Amb més de mig minut d'avantatge, el nou campió va coronar un podi en el qual el van acompanyar el mexicà Sergio Pérez (Racing Point) i l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), qui es va aprofitar en l'última volta d'un error del seu company d'equip, el monegasc Charles Leclerc, que tot i així va acabar quart. Mentre, el madrileny Carlos Sainz, que sortia des de la quinzena posició després de ser sancionat, va acabar en una meritòria cinquena plaça.

Tot apuntava al fet que el pilot anglès, que arribava a la cita amb 85 punts de marge sobre el seu company d'equip Valtteri Bottas, revalidaria el seu triomf. De fet, en tenia prou en acabar per davant el finlandès al final de la cursa. I ni la pluja, ni les sortides e pista el van impedir complir el seu objectiu.

Amb el seu triomf a la ciutat otomana, Hamilton ascendeix a l'Olimp del Grand Prix i seu al costat del Kaiser, a qui ja va superar a Portimao com a pilot amb més victòries de la història de la Fórmula 1. L'atípic 2002, marcat per la pandèmia del coronavirus, gravarà el nom del pilot britànic com ja ho va fer el 2008 -amb Mclaren, 2014, 2015, 2017, 2018 i 2019.

Com són les coses. Hamilton va arribar a Mercedes l'any 2012 ocupant la plaça de Michael Shumacher, qui s'acabaria retirant per segon i definitiva vegada. Tot i així, el britànic aconseguiria molt abans la seva primera victòria a la Fórmula 1. Seria el 10 de juny de 2007, a Canadà i des de llavors n'ha sumat 93 més. Un regnat, el de Schucmacher, que ha durat 14 anys i que fins fa poc semblava impossible de superar o, almenys, igualar.

«Em falten les paraules», va senyalar Hamilton un cop aconseguit el seu setè campionat. «Somiava amb tot això des de petit, quan mirava els Grans Premis, però això va més enllà dels meus somnis», seguia explicant el ja set vegades campió del món. El de Mercedes tampoc es va oblidar dels nens: «Vull enviar un missatge molt important als nens que estan mirant això: que ningú us digui que no podeu fer-ho, somieu l'impossible, treballeu molt i mai dubteu de vosaltres mateixos», va afegir el britànic.