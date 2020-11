El Girona suma el seu primer triomf en l'OK Lliga femenina

El Garatge Plana Girona femení va sumar ahir la primera victòria i els primers punts de la temporada després de golejar (7-2) el Cuencas Mineras. Les gironines, que arribaven al duel després d'haver encaixat quatre derrotes consecutives, van segellar el partit en l'últim quart d'hora quan, del 3-2 es va passar al 7-2 definitiu. Laia Castro va ser l'encarregada d'anotar 3 dianes.



El Garatge Plana Girona masculí va estar a punt de sumar la segona victòria consecutiva, però un gol de falta directa quan faltaven 34 segons per al final del visitant Teixidó ho va impedir. I això que el conjunt entrenat per Ramon Benito i Marc Comalat havia començat bé el partit, amb un 2-0 en el 10 primers minuts, però els visitants van aconseguir igualar amb dues dianes. Pujol feia pujar el 3-2 quan faltava menys d'un quart d'hora per al final, però la diana de Teixidó a punt d'acabar el duel van fer volar 2 punts de Palau.