El Girona femení paga massa cares les errades puntuals contra el Pallejà

La d'ahir és una d'aquelles derrotes que fan mal. Molt mal. Si fa no fa va ser semblant a les anteriors, però costa assimilar que el Girona femení segueixi sense trobar premi al seu esforç. L'estrena a la Primera Nacional està sent especialment dura per a les gironines, que es mantenen al cuer de la classificació sense sumar cap punt.

Contra el Pallejà (2-4), l'equip d'Eduard Sanmartín va tornar a sortir excessivament castigat de les errades puntuals que van permetre a les visitants veure porteria en els pocs xuts que van tenir entre els tres pals. Tot això, el dia que van debutar tres juvenils. Mar Imbergamo i Berta Doltra van ser titulars jugant el partit sencer, mentre que Aina Serarols va entrar a la segona part per Alba Valor.

Les gironines van sortir decidides al camp de Torres de Palau per reivindicar-se d'una vegada per totes. Pressió alta i domini de la pilota. No obstant això, la gerra d'aigua freda va arribar massa aviat. Aprofitant un mal refús de la defensa, el Pallejà no va perdonar superant la portera Clara Sabadell. Totes les jugadores van quedar-se glaçades fins que Blanca Cros va tornar a donar forces amb l'empat al minut 6.

A partir d'aquí les de Sanmatín van reaccionar ràpidament per fer un pas endavant per tenir contra les cordes a les visitants. Al 20, una altra errada per reobrir la ferida. El Pallejà tornava a avançar-se després d'una errada de la portera blanc-i-vermella. De la mateixa manera que deu minuts més tard fent pujar l'1-3 al marcador.

Tot i arribar al descans amb el marcador en contra, el Girona va seguir tenint en control del partit. A la segona part es van mostrar com un equip fort, disposat a atacar. Núria Llop, el flamant fitxatge gironí, va veure porteria amb una centrada de falta que deixava sense opcions a la portera Ariadna Perea. A més, la juvenil Aina Serarols va tenir els primers minuts amb el sènior de la mateixa manera que Mar Imbergamo i Berta Doltra. Sense encert en els metres finals, les de Sanmartín van veure com el Pallejà aconseguia el quart gol fruit d'un altre error local.

El conjunt blanc-i-vermell allarga la mala ratxa i segueix pecant d'innocent en una categoria en la qual els errors es paguen molt cars. Diumenge vinent intentaran materialitzar les bones sensacions que deixa el seu joc al camp del Saragossa (16 h).