Un problema tècnic a la pista ajorna el partit del Bordils

El Sant Martí Adrianenc-Bordils que s'havia de disputar ahir a la tarda a Barcelona es va ajornar de mutu acord pels dos equips després de comprovar que el parquet relliscava i es posava en risc la integritat dels jugadors. Quan els dos equips van arribar van descobrir com al damunt del sòl hi havia una pel·lícula de líquid sabonós d'un tractament que s'havia fet i que no havia desaparegut. Tot i els intents dels locals per netejar-ho, durant l'escalfament els jugadors van advertir que el paviment seguia relliscant i que era impossible jugar, cosa que van certificar els àrbitres.

Tots dos equips van acordar, finalment, no jugar. El Bordils va proposar girar les jornades i fer-ho avui a Bordils, o buscar un pavelló alternatiu. L'Adrianenc no va acceptar cap opció i serà la Federació qui acabi marcant la data.