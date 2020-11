Mor Josep Lluís Vilaseca, figura clau de l'esport català i de Barcelona 92

Josep Lluís Vilaseca i Guasch, figura clau de Barcelona 92 i de l'esport català, va morir ahir als 90 anys. De professió advocat, Vilaseca es va vincular ràpidament al món de l'esport i va exercir molts càrrecs destacant el de vicepresident del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona, membre del Comitè Olímpic Espanyol (COE) o directiu del Barça durant la presidència d'Agustí Montal (1969-1977). També va ser el primer secretari general de l'Esport de la Generalitat (1988-1995). «Ell fou el pare del sistema esportiu català. El referent en majúscules per tots els qui hem intentat continuar la seva feina. Recordem-lo sobretot per la seva manera de ser i fer», recordava ahir l'actual secretari de l'Esport, Gerard Figueras.

Nascut a Barcelona el 8 de març de 1930, Josep Lluís Vilaseca es va llicenciar en Dret per a la Universitat de Barcelona i va ser diputat al Parlament de Catalunya per CiU a les eleccions autonòmiques de 1995. De fet, el 17 de novembre de 1974 va participar en la fundació de Convergència Democràtica de Catalunya al monestir de Montserrat. El 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2007 va rebre l'Orde del Mèrit de la UEFA, ja que també va formar part de la Comissió Jurídica i de Disciplina del màxim òrgan europeu del futbol (del 1997 al 2006). Al COE va presidir el Tribunal Espanyol d'Arbitratge Esportiu. Igualment va ser un dels responsables de la creació del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès i de la modernització de l'INEFC. A finals del 2014, Vilaseca va publicar el seu llibre de memòries Que consti en acta, a l'editorial Edicions Proa i amb pròleg de Pep Guardiola.

«Em quedo amb les teves formes, destaques per ser un senyor que sempre va tenir el diàleg com a bandera, l'esport per davant i ho has posat tot per ser capaços de trobar un punt de trobada. Si arribem a la sola de les teves sabates ens podem donar per ben pagats», afegia Figueras sobre Vilaseca. També va voler deixar un missatge de condol, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva. «Aquesta matinada ens ha deixat en Josep Lluís Vilaseca, va estar a l'inici de la nova etapa democràtica de l'esport català, el secretari dels Jocs Olímpics. Gran persona i amic de les federacions. Per la seva banda, des del Comitè Olímpic Espanyol (COE), també es va lamentar la pèrdua. «Avui és un dia trist per a l'olimpisme espanyol. Ens deixes un llegat enrome, Josep Lluís. Descansa en pau».