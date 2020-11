L'Olot té les úniques baixes d'Aspar i Jordi Masó per rebre el Prat

L'Olot juga avui a les 12 del migdia contra el Prat amb l'intenció de sumar, per fi, els tres punts en el segon partit dels homes de Raúl Garrido al Municipal garrotxí després d'una contundent desfeta per 3-0 en la seva visita al camp del Cornellà la setmana passada. «El resultat de Cornellà ens exigeix ser millors jugadors, millor equip i millor entrenador», comentava Raúl Garrido a la prèvia. I és que l'Olot no ha començat la Lliga de la manera que hagués desitjat. Només han aconseguit esgarrapar un punt en les tres jornades que han disputat. Per capgirar la mala tònica avui tindran una prova de foc enfront un Prat a qui les coses no li van malament a la categoria de bronze. Per tant, vèncer no serà bufar i fer ampolles. «El Prat és un conjunt molt perillós, està ben classificat i ha tret bons resultats davant d'equips difícils. Sap molt bé el que fa i té el punt competitiu que els fa ser un rival complicat». Per avui, Garrido podrà comptar amb tota la plantilla excepte Aspar i Masó per lesió.