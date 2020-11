Un Girona juvenil en estat de gràcia espera competir contra el Barcelona

Escenari de luxe avui per al Girona Juvenil. La ciutat esportiva Joan Gamper obrirà avui a les 12 del migdia les portes perquè els jugadors d'Àlex Marsal s'enfrontin amb un FC Barcelona que ha empatat l'únic partit que ha disputat fins avui. «Els van empatar en el darrer minut. Són un gran equip amb un gran poder ofensiu. De ben segur que al final de la temporada estaran a dalt», descrivia l'entrenador gironí Àlex Marsal. Els blanc-i-vermells han vençut els dos duels que han jugat i no han encaixat cap gol. «Esperem competir. No sé si guanyarem o no, perquè anar a un camp tan complicat és molt difícil dir si treurem els tres punts», deia.