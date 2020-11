Quatre dies i dos partits clau per a Espanya

Espanya iniciarà aquest vespre davant Suïssa la sèrie de dos partits clau a la Lliga de Nacions en què el seleccionador Luis Enrique Martínez podria fer un salt endavant en la banqueta de la selecció espanyola, que espera el primer èxit del tècnic asturià amb un bitllet cap a la fase final del torneig.

Fins ara, la trajectòria de Luis Enrique amb Espanya no ha tingut tota la continuïtat desitjada per poder avaluar la seva evolució. El 2018, quan va accedir per primer cop al càrrec, va dirigir a Espanya en l'anterior edició de la Lliga de Nacions i va acabar en la segona plaça de grup A sense opcions a lluitar pel títol.

Després, un problema personal el va apartar de la fase de classificació per a l'Eurocopa (amb prou feines va dirigir la primera jornada davant de Noruega) i, segellat el pas d'Espanya amb Robert Moreno a la banqueta, Luis Enrique, al seu torn, no va poder dirigir la Roja en el torneig continental per culpa del coronavirus, que el va posposar fins a l'estiu que ve. La seva segona etapa va començar quan va iniciar el seu camí amb Espanya a la Lliga de Nacions. Ara, en tot just quatre dies, Luis Enrique i el seu equip tindran l'opció de tancar la primera fase amb un lideratge de prestigi.

De moment, Espanya, després de quatre partits, lidera el grup 4 amb set punts després d'empatar davant Alemanya (1-1), guanyar i perdre amb Ucraïna (4-0 i 1-0) i derrotar Suïssa (1-0). Amb un punt d'avantatge sobre alemanys i ucraïnesos, el duel davant Suïssa, avantsala del que haurà de disputar dimarts amb Alemanya, marcarà la destinació definitiva d'Espanya a la competició

L'equip de Luis Enrique arribarà a la cita després de signar un empat en l'amistós davant els Països Baixos (1-1) al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Amb una majoria de jugadors que probablement seran suplents contra Suïssa. Només Álvaro Morata podria repetir en l'onze, tot i que Ferran Torres estreny fort i podria deixar a la banqueta al davanter del Juventus. Altres noms com David De Gea, Sergio Ramos, Sergio Busquets o Mikel Oyarzabal apareixeran com a novetats respecte al xoc davant els Països Baixos. Amb ells, Luis Enrique espera tocar el botó de l'èxit.