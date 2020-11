Marco: «Hem de ser més constants i tenir energia»

Carles Marco no va quedar gens satisfet del joc del Bàsquet Girona a Osca, on a la pròrroga es va perdre un partit que s'havia dominat de 10 un parell de vegades. Ahir, en la prèvia del duel contra l'Almansa d'avui a Fontajau (19.30, Esport3) l'entrenador es mostrava més conciliador. Han aprofitat la setmana per ser «més rigorosos i exigents en aquelles coses bàsiques que no fem bé» però considera que l'equip ha treballat bé. La clau per sumar la primera victòria a casa (de moment s'ha perdut contra Alacant i TAU Castelló) passarà per «ser més constants i millorar en energia, sobretot en l'àmbit defensiu. No podem tenir alts i baixos».

Avui el rival és un Almansa amb qui ja s'havia coincidit a la LEB Plata i que segons el tècnic gironí «té un bon equip, amb jugadors contrastats i experiència a la categoria». Són, segons ell, «un bloc amb ofici» on destaquen el base Josep Pérez, els escortes Carles Bivià i Harris «i un joc interior físic». «L'equip s'entrena bé i està millor, ara hem de traslladar als partits tot això i segur que les victòries arribaran».

El Girona només ha guanyat un partit, a Palma, si bé els tres que ha perdut (Alacant, Castelló i Osca) han sigut sempre igualats i s'ha resolt per diferències mínimes. Sobre la necessitat de sumar el primer triomf a casa, Marco va recordar que «és un plaer jugar a Fontajau i si hi pogués haver públic seria genial. Tenim clar que encara que no hi hagi afició els hem de començar a brindar victòries, però tampoc que això ens posi més pressió».

El partit es jugarà a porta tancada i es podrà seguir per Esport3. La setmana que ve el Girona jugarà a la pista del Granada. L'Almansa és quart, amb dos triomfs i dues derrotes en quatre partits.