Mor la jugadora i entrenadora del CB l'Escala Anna Casabella amb 30 anys

La jugadora i entrenadora del Club de Bàsquet l'Escala, Anna Casabella, ha mort aquest dijous als 30 anys per una malaltia. El club on jugava ha confirmat la defunció a les seves xarxes socials, mostrant el condol a la família i amics.



Anna Casabella va ser escollida la millor jugadora de Tercera Catalana a la votació popular del portal web Bàsquet gironí.





Avui ens ha deixat l'Anna Casabella, jugadora i entrenadora del club per culpa d'una maleïda malaltia.

Gràcies per la persona tan maravellosa que has sigut.

El nostre escalf i el nostre condol a tota la seva família i amics.

Descansa en pau Peke. #26 pic.twitter.com/9kzhmJyB20