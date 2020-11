L'exjugador del Bàsquet Girona Hester deixa Lleida per motius personals

El pivot de l'ICG Força Lleida Antonio Hester ha abandonat la disciplina de l'equip per motius personals, segons va anunciar ahir el club. El jugador, que la temporada passada era una de les peces destacades del Bàsquet Girona, ha retornat aquesta setmana als EUA i ja no jugarà diumenge contra el Múrcia. En els quatre partits que ha jugat amb el Lleida ha acreditat 4 punts, 2,5 rebots i 1,8 de valoració en 12:33 minuts de mitjana. El Lleida té un balanç d'un triomf i tres derrotes, igual com el del Bàsquet Girona, després d'una arrencada força discreta a la LEB Or.