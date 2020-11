Guerra entre el Banyoles i el Lleida pel davanter Sanku

Ahir al vespre Sanku Jabbie no es va presentar a l'entrenament del Banyoles. La seva absència no va ser cap novetat per als dirigents banyolins que sí que s'havien llevat al matí amb la sorpresa de veure com el Lleida anunciava el fitxatge del davanter gironí fins al 2024. Una notícia «surrealista» per al president del Banyoles Pau Teixidor que revelava ahir a la tarda que encara «ningú del Lleida» ni del Vilafranca (equip filial) l'havia trucat. I és que la incorporació de Sanku pels del Segrià fa tota la pinta de convertir-se en un bon embolic. «Esperarem que es posin en contacte amb nosaltres per arribar a un acord econòmic. Si no, no li donarem la baixa», diu Teixidor.

Si el Lleida no fa cap pas, el Banyoles té previst denunciar el cas a la comissió ètica de la Federació perquè» un club ha anunciat el fitxatge d'un jugador amb contracte». En aquest sentit, el Lleida, en el comunicat de la incorporació de Sanku assegurava que el jugador va arribar «un cop finalitzada la seva vinculació amb el CE Banyoles». El president banyolí lamentava que la decisió del Lleida de tirar pel dret provoqui ara un efecte en cadena. «Anem últims, no hem fet cap gol i ara ens volen treure el davanter. Aquesta negligència ètica d'un club com el Lleida provocarà un efecte dòmino cap a altres clubs per què haurem de fitxar un recanvi».

L'interès del Lleida ve de lluny, de quan abans de començar la Lliga, Sanku va fer un gran partit en un amistós contra el Vilafranca i Gerard Escoda, director d'operacions del Lleida, va parlar amb el jugador per mirar que forcés la seva sortida. El Lleida assegura que fa fitxa professional i un contracte de treball a Sanku. En declaracions a Catalunya Ràdio, Escoda, veu en Sanku un diamant en brut. «És un jugador que està en ple creixement i si li donem l'espenta necessària, ha de ser un actiu important pel Lleida a curt termini», deia l'exsecretari tècnic del Llagostera.