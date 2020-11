Mor Jordi Llopart, primer medallista olímpic de l'atletisme espanyol el 1980

Jordi Llopart, primer medallista olímpic de l'atletisme espanyol (plata en 50 km marxa a Moscou'80), va morir ahir als 68 anys ahir a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona on es trobava des del dimarts en coma profund i pendent del servei de trasplantaments», segons va confirmar la seva família.

Jordi Llopart, pioner de la marxa espanyola juntament amb Josep Marín, va néixer el 5 de maig del 1952 al Prat de Llobregat (Baix Llobregat). Va competir en tres edicions dels Jocs Olímpics: Moscou'80, Los Angeles'84 i Seül'88. A la cita de Moscou 1980 va aconseguir la plata en els 50 km marxa. Era la primera vegada que un atleta espanyol pujava al podi en una cita olímpica. A Los Ángeles'84 va ser setè, i a Seül'88, tretzè. També va participar en tres Mundials, sempre en els 50 km marxa. Va ser en els de Helsinki'83, Roma'87 i Tokio'91, i va intervenir en quatre Campionats d'Europa, entre el 1978 i el 1990, i va aconseguir l'or el 2 de setembre del 1978 a Praga -primera medalla d'or d'un atleta espanyol-, el sisè lloc a Atenes'82 i el novè en els de Stuttgart'86. A més, va disputar tretze Copes del Món (1973-1991).

Jordi Llopart es va retirar de la competició després de la quarta posició en el Campionat d'Espanya de marxa, al març del 1992 a Badalona, amb el que es va quedar fora de l'equip olímpic per Barcelona'92. Va començar llavors la seva etapa com a entrenador, en la qual va tenir com a deixebles Dani Plaza -campió olímpic a Barcelona'92-, Basilio Labrador, Jesús Ángel García Bragado -campió del món 1993 i subcampió el 1997 i 2001-, Teresa Linares, la polonesa nacionalitzada espanyola Beata Betlej i diversos marxadors japonesos.



La maledicció del podi del 80

La mort de Jordi Llopar ha consumat la maledicció del podi de 50 km marxa a Moscou 80: quaranta anys després, cap dels tres que el van trepitjar sobreviu.

L'alemany oriental Hartwig Gauder, Llopart i el soviètic Ievgueni Ivchenko -or, plata i bronze- han mort a una edat relativament jove, sense arribar als 70 anys. Gauder i Llopart, que a més van ser campions d'Europa (1986 i 1976, respectivament) en la mateixa disciplina (l'alemany, també campió del món), han mort amb només set mesos de diferència i per la mateixa causa oficial, un infart.

La vida del germànic es va extingir el 22 d'abril passat a Ertfur, quan tenia 65 anys. Llopart nascut al Prat de Llobregat (el 1952, li ha sobreviscut poc més de mig any). La seva mort li ha sobrevingut als 68. Dels tres medallistes de Moscou 1980, Ivchenko va ser el primer a perdre la vida i el que ho va fer a edat més primerenca, el 2 de juny de 1999, amb 60 anys.

A Moscou, Gauder va creuar la meta amb un temps de 3:49:24 -rècord olímpic- seguit de Llopart, que amb un temps de 3h51:25 va aconseguir la primera medalla olímpica de l'atletisme espanyol. Amb ells va pujar al podi Ievgueni Ivchenko, que va acreditar un registre de 3h56:32. Josep Marín, que havia estat cinquè en 20 km sis dies abans, va acabar sisè.