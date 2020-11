El Llagostera només pot sumar un punt contra un Hospitalet amb 10 futbolistes

Dos partits i dos empats en el complicat inici de temporada de Llagostera, que ahir a la tarda va deixar escapar una bona oportunitat de guanyar l'Hospitalet en un partit on els d'Oriol Alsina es varen avançar amb un gol de David García i van jugar la darrera mitja hora amb un futbolista més per l'expulsió del visitant Eudald Vergés. Tot això, una contra de l'Hospitalet en el minut 66 va permetre a Salinas empatar (1-1) i el Llagostera ja no va ser capaç de tornar a fer moure el marcador. Fins i tot Salinas i Jorquera podrien haver donat els tres punts als visitants en els minuts finals. «A la segona part, no hem sabut interpretar la seva pressió contra un equip molt ben treballat com és l'Hospitalet», va explicar després del partit un Oriol Alsina que va lamentar haver de jugar a porta tancada: «És un futbol diferent, es fa difícil jugar sense públic i es troba a faltar l'afició».