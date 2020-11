Espanya empata a Amsterdam

Espanya va empatar davant Holanda (1-1) en un amistós disputat a l'estadi Johan Cruyff d'Amsterdam, en un partit en el qual Sergio Canales, autor de l'1-0, es va estrenar com a golejador amb la selecció i en el qual Marcos Llorente va tenir l'ocasió de debutar amb el combinat entrenat per Luis Enrique.

La primera meitat va acabar amb avantatge d'Espanya en el marcador gràcies al gol de Sergio Canales (minut 18), el primer que aconsegueix amb la selecció absoluta, després d'una passada d'Álvaro Morata, segurament el millor home de Luis Enrique sobre el terreny de joc en aquest primer període. Canales va creuar la pilota amb un xut amb l'esquerra dins de l'àrea rival per marcar un gol que reflectia la superioritat d'Espanya. Tot i això, només començar la segona meitat, en el minut 47, una errada defensiva d'Espanya va provocar l'empat, marcat per Van de Beek, que va rematar tot sol en el segon pal. El gol holandès va portar el partit a un intercanvi de cops, amb ocasions per als dos equips per desnivellar el marcador i amb canvis en les dues seleccions, però sense cap més gol.