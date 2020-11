ue olot Garrido només té la baixa del lesionat Aspar per visitar el Cornellà al migdia (12.00)

? Després d'aconseguir el primer punt de la temporada diumenge davant del Badalona, l'Olot afronta aquest migdia (12 h, Footters) el duel endarrerit contra el Cornellà. El central Lluís Aspar, amb una lesió muscular, és l'única absència per a Raúl Garrido. És el segon dels tres duels en set dies que es tancaran amb la visita del Prat a l'Estadi diumenge que ve. Després, als garrotxins, encara els quedarà el partit pendent contra el Barça B al Municipal, que jugaran el dimecres 25, per estar al dia. El Cornellà manté el tècnic Guillermo Fernández Romo però ha perdut peces valuoses com Nana, Javi Jiménez, Becerra o Fer Pina. En canvi, continuen el porter Ramon Juan, Eloy Gila, l'ex-Olot Guzmán, Agus Medina o Pablo Fernández, i s'ha reforçat amb el garrotxí Albert Dorca, Kevin Presa, Ontiveros, Estellés, Àlex Pla o Marcet. «Contra el Badalona vam jugar molt bé. Només l'«excel·lència ens permetrà obtenir més coses per seguir creixent», va dir Garrido.