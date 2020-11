Olin Carter deixa l'Osca després de ser decisiu en la derrota del Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona va perdre divendres a la pista de l'Osca en un partit que es va decidir en la pròrroga. Un temps afegit al qual es va arribar gràcies a dos lliures del nord-americà Olin Carter a només un segon d'acabar. Dos punts decisius que hauran estat la darrera gran contribució de Carter a l'equip aragonès, perquè ahir l'escorta va anunciar que trencava el seu contracte per tornar als Estats Units i incorporar-se a un equip de la lliga de desenvolupament (NBA G League). L'Osca, que va molt curt d'efectius, ja treballa per trobar un home que pugui reemplaçar la marxa de Carter, que, en paraules del seu director esportiu, David Gros, ha de ser «un jugador que estigui disponible per incorporar-se de manera immediata».



Dissabte, Girona-Almansa

Mentrestant, aliè als problemes del seu últim rival, ahir el Bàsquet Girona ja va tornar a la feina pensant en el partit contra l'Almansa a Fontajau d'aquest dissabte a la tarda (19.30).