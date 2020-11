Mireia Clotet fa la Marató de Nova York canviant Manhattan pel camí de la Muga

La marató de Nova York s'ha celebrat a l'Alt Empordà. En plena pandèmia, una de les proves més emblemàtiques per als corredors s'ha adaptat al format digital per celebrar-se en més de cent trenta països diferents. Mireia Clotet (Vic, 04-04-1969) ha completat els quaranta-dos kilòmetres i escaig de recorregut lliure, finalitzant simbòlicament la marató tot resseguint el camí de la Muga des de Sant Llorenç fins a Empuriabrava. Als seus cinquanta-un anys, havent començat «tard a córrer», l'esportista dels runners del Club Atletisme Figueres ha aconseguit completar la marató de Nova York sense travessar l'Atlàntic.

«Quan vaig complir els cinquanta anys, em vaig proposar fer la marató de Nova York algun dia. Vaig veure que aquest any era oberta a tothom a través d'una aplicació i no m'ho vaig pensar», explica Clotet sobre l'inici del repte. Després de decidir-ho en ferm, la seva colla de corredores del Corriols Extrem han decidit acompanyar-la i organitzar la logística perquè la vigatana completi amb èxit el repte des de Sant Llorenç de la Muga fins a Empuriabrava, tot resseguint el camí del riu. Una ajuda fonamental segons Clotet, que va comptar amb tota mena de suport en tot el recorregut del repte. «Em van fer avituallaments a Boadella, Pont de Molins i abans de Castelló. M'acompanyaven dues persones en bicicleta i una corria amb mi en els diferents trams. Ha estat màgic fer-ho en companyia», comenta.

La corredora ha completat la seva primera marató, i és que després de fer la Mitja de Barcelona, Clotet es va apuntar a la Marató barcelonina prevista pel dia 15 de març, una data memorable, no per la prova esportiva, sinó per l'inici del calvari de la pandèmia actual. Tot i això, els entrenaments van continuar amb l'objectiu de superar una barrera psicològica que Clotet ha trobat en el kilòmetre quaranta-un. «Hi ha alguna cosa mental on el cap et diu prou. Però tu continues». I així ho va fer fins a la meta.

Dia a dia

Clotet ha substituït Staten Island per Sant Llorenç, el camí que ressegueix el riu ha emulat Brooklyn, Queens, Manhattan o Central Park, fins a la desembocadura a Empuriabrava que, per un moment, es va convertir en la línia de meta de Tavern on the Green. Tot i això, les ganes i la il·lusió de fer algun dia la marató novaiorquesa es mantenen latents, però tenint en compte la situació actual. «M'encantaria fer-la allà, però soc conscient que tinc una edat. A més, ves a saber com estarem els pròxims anys amb la situació actual. No sé quan es podrà fer una cosa tan gran de nou», explica Clotet, tot pensant en el «dia a dia» per no perdre el ritme i continuar gaudint de l'esport, independentment del lloc.