El Llagostera i el Bordils tornen als entrenaments després de l'aïllament

El Llagostera, de la Segona B de futbol, i el Bordils, de la Divisió d'Honor Plata d'handbol, ja han tornat a la feina després que la covid-19 obligués a l'aïllament de les seves respectives plantilles. Els blaugranes van fer ahir al matí el primer entrenament des que el 30 d'octubre es confirmessin dos positius a l'equip (que van acabar siguent quatre) i que s'haguessin d'ajornar els partits contra l'Hospitalet i el Lleida. Els de Pau Campos, per la seva banda, van reprendre l'activitat el cap de setmana, entrenant-se dissabte i diumenge aprofitant l'aturada de la Lliga, i ja posant tots els sentits en la visita al Sant Martí Adrianenc de dissabte que ve, un rival directe al campionat.

El Llagostera s'entrenava ahir al matí al Municipal. Fins aquí, res hauria de ser estrany. Amb el novembre arribant al seu equador, aquesta és la rutina de qualsevol equip. També del blaugrana. Però en temps de pandèmia, allò quotidià esdevé excepció amb massa facilitat. Els d'Oriol Alsina van obrir parèntesi en el pitjor moment possible. Forçada per l'aparició de més d'un positiu per coronavirus a la plantilla, es decretava la fi de l'activitat. Res d'exercitar-se. Tampoc de jugar, ni molt menys. Això passava a finals d'octubre. No es jugava amb l'Hospitalet, ni tampoc amb el Lleida Esportiu. Dos partits perduts, el primer dels quals, contra l'Hospitalet, es recuperarà demà mateix (17 h) al Municipal. Fins a quatre jugadors i un membre del cos tècnic es van infectar amb el virus, la qual cosa comportava que tot el vestidor, futbolistes i entrenadors, van haver d'estar-se confinats durant els dies que marca el protocol.

La fi del túnel és ja una realitat. S'iniciava la setmana trepitjant de nou la gespa, calçant-se les botes i tocant pilota. No per a tots els jugadors. N'hi ha algun que encara ha de fer net del tot. Però recuperant sensacions. El primer pas per afrontar un ruix final de 2020 que serà vertiginós. Per començar, demà tocarà enfrontar-se a l'Hospitalet. Tots dos clubs hi estan d'acord. També la Reial Federació Espanyola de Futbol. Bon test per corroborar sensacions, per saber l'estat físic i anímic, i per intentar retornar a la normalitat amb la mateixa bona inèrcia d'abans de l'aturada.

El requisit per vestir-se de curt, encadenar dos resultats negatius. La majoria del vestidor ja els té al a butxaca. La llum verda per a alguns, ahir mateix. N'hi ha que encara hauran d'esperar. Molt pocs, això sí. Alsina no té tothom disponible, però amb el que hi ha l'equip s'ha posat de nou en marxa. Ho fa amb il·lusió i al mateix temps contra rellotge. Demà, primera aturada d'un mes llarg que serà frenètic. Partits de Lliga, duels endarrerits, les semifinals de la Copa Federació (contra l'UCAM al Municipal el proper 18 de novembre a la tarda) i també l'estrena a la Copa del Rei, al desembre i amb rival i data encara per determinar.

Tots aquests dies sense poder treballar amb normalitat han obligat Jordi Mir, el preparador físic, a dissenyar un pla perquè els jugadors s'entrenessin a casa per mantenir així el seu estat de forma. Un cop els futbolistes han anat encadenant resultats negatius als tests, han pogut sortir de casa per córrer. Va ser ahir quan per primer cop, des de finals d'octubre, es van poder exercitar al damunt de la gespa, amb pilota. Demà arriba l'Hospitalet i diumenge s'ha de jugar a Badalona.

El coronavirus també havia afectat el vestidor del Bordils d'handbol, amb un cas. Plantilla i tècnics es van haver d'aïllar i es va ajornar el derbi contra el Sarrià. Dissabte, però, l'equip va tornar a la feina. A l'horitzó apareix el partit de dissabte contra el Sant Martí Adrianenc, on, segons admet Pau Campos, «no podem fallar».