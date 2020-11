Eto'o pateix un violent accident de cotxe a Camerun

El futbolista camerunès Samuel Eto'o es troba bé després d'haver patit un accident violent de cotxe prop de Nkongsamba, una ciutat en l'oest de Camerun, segons han confirmat periodistes locals.



"Ha estat víctima d'un violent accident de cotxe fa unes hores, quan tornava (de la regió) de l'Oest, on ha participat en diverses celebracions", ha explicat avui el periodista esportiu camerunès Martin Camus en el seu compte de Facebook.



Camus ha parlat en un parell d'ocasions amb el futbolista que es troba bé i que els metges estan realitzant proves complementàries per a comprovar que no hi ha cap mal.



No obstant això, el cotxe en el qual viatjava la llegenda camerunesa, de 39 anys, ha quedat completament destrossat per la part davantera.





?? Samuel Eto'o tuvo un accidente automovilístico y se dice que el ex capitán de #Camerún está en el hospital recibiendo atención médica. pic.twitter.com/oxz5Q6FCW2 — Gustavo López (@guslopezinfo) November 8, 2020

Eto'o, jugador amb més títols en la història del continent africà, va ser triat futbolista africà de l'any el 2003, 2004, 2005 i 2010.En la seva carrera, que s'estén durant més de dues dècades, va defensar les samarretes d'equips espanyols com el Reial Madrid, el Leganés, el Mallorca i el Barça -on va viure la seva època daurada-, així com la d'altres combinats europeus com l'Inter de Milà o el Chelsea.