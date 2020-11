Un documental sobre Tito Vilanova obrirà el Zoom Festival d'Igualada

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya inaugurarà la seva 18a edició amb la preestrena mundial del documental 100x100 Tito, produït per Barça Studios. La producció es podrà veure en primícia el dia 24 de novembre al Cinema Ateneu d'Igualada en una sessió amb l'accés limitat.

En l'acte inaugural, a més de projectar en exclusiva el documental sobre l'exentrenador blaugrana, es durà a terme una presentació prèvia de la producció amb la participació de persones de l'entorn més proper del gironí Tito Vilanova, com els entrenadors Jordi Roura i Aureli Altimira, que repassaran la figura de Tito. A més, es comptarà amb la presència del director de Barça Studios, Paco Latorre, i de les directores del documental, Cristina Collado i Marta Busquets.

100x100 Tito és una història de lluita i de superació explicada pels propis protagonistes; jugadors com Leo Messi, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Thierry Henry, així com directius, amics i, per primera vegada, la família de Tito Vilanova, recorden l'entrenador del Barça, que va morir l'abril de 2014 víctima d'un càncer als 45 anys, i era natural de Bellcaire.